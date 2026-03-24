क्या ईरान ने मार गिराए अमेरिका के फाइटर जेट्स? अमेरिकी सेना ने दिया जवाब

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) का आज 25वां दिन है। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में तबाही मच चुकी है और दुनियाभर में तेल-गैस का संकट पैदा हो गया है। इस युद्ध की वजह से ईरान में जान-माल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान भी साफ कर चुका है कि वो झुकेगा नहीं। ईरान लगातार इज़रायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकाने ही नहीं, अमेरिकी दूतावास और तेल-गैस रिफाइनरी भी ईरान के निशाने पर हैं। ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट्स मार गिराने के दावे भी किए हैं। सोमवार को भी ईरान ने दावा किया था कि उनकी सेना ने कुवैत (Kuwait) में अमेरिकी फाइटर जेट F-15 को मार गिराया था। अब इस मामले पर अमेरिकी सेना का जवाब आ गया है।