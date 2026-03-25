Genocide Day: पीएम तारिक रहमान ने पाकिस्तान को दिलाई उसके गुनाहों की याद, ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ चलाकर किया था नरसंहार

हालांकि, इस हमले के खिलाफ उसी रात चटगांव में 8वीं ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने ‘वी रिवोल्ट’ का नारा देकर सशस्त्र विरोध शुरू किया। यही विरोध आगे चलकर 9 महीने चले मुक्ति संग्राम में बदल गया। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए भारत में शरण लेने पहुंचे। अनुमान है कि पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से करीब 1 करोड़ लोग भारत पहुंचे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया। बाद में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जिसके बाद भारत ने युद्ध में उतरने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ। हालांकि पाकिस्तान की सेना 13 दिनों की लड़ाई में ही कमजोर पड़ गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। करीब 93 हजार पाकिस्तानी सैनिक भारत के सामने आत्मसमर्पण किया।