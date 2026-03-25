पूर्व ब्रिटिश मंत्री का हैरान करने वाला बयान…इज़रायल ने शुरू किया ईरान के खिलाफ युद्ध, हमेशा से करना चाहता था हमला

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) का 26वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि इस युद्ध में अमेरिका (United States Of America) की जीत हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को 15 मांगों वाला शांति प्रस्ताव भेजा है। ईरान ने भी युद्ध खत्म करने के लिए अपनी मांगें रख दी हैं। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि ट्रंप पहले भी दो बार उन्हें धोखा दे चुके हैं और ऐसे में उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान में जल्द ही इस सिलसिले में मीटिंग हो सकती है। इसी बीच पूर्व ब्रिटिश मंत्री एलन डंकन (Alan Duncan) ने एक बड़ा बयान दे दिया है।