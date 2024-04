सोती रह गई पाकिस्तान की शहबाज़ सरकार, 4 लाख भिखारी लूट ले गए कराची शहर, 19 की मौत

Submitted by:

पाकिस्तान (Pakistan) की पुलिस कहना है कि रमजान के महीने में अपराध और डकैती बढ़ने का एक कारण कराची शहर में इकट्ठा हुए 4 लाख भिखारी हैं। जिन्होंने एक तरह से पूरे शहर पर कब्जा करके रखा हुआ है। रमजान (Ramadan) के महीने में ये भिखारी दूसरे जिलों से पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में आ जाते हैं।

Robbery during Ramadan in Pakistan due to 4 lakh beggars,19 killed