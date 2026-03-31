शरिया कानून के खिलाफ बिल लाने की तैयारी में अमेरिका, सांसदों के बीच हुई बहस

हाउस में हुई करीब एक घंटे की इस बहस का नेतृत्व सांसद कीथ सेल्फ और चिप रॉय ने किया, जो शरिया फ्री अमेरिका कॉकस के सह अध्यक्ष हैं। इस कॉकस की स्थापना तीन महीने पहले हुई थी और अब इसके 60 सदस्य 25 राज्यों से जुड़े बताए जा रहे हैं। कीथ सेल्फ ने कहा कि यह बढ़ती सदस्य संख्या इस मुद्दे पर देशभर में बढ़ती चिंता को दर्शाती है। उन्होंने अमेरिकी संविधान को सर्वोच्च बताते हुए कहा कि देश की नींव व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्पष्ट संवैधानिक नियमों पर आधारित है। चिप रॉय ने इस बहस को एक व्यापक वैचारिक चुनौती बताते हुए कहा कि किसी भी खतरे को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकता है।