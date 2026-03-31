US-Israel-Iran War: होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का यू-टर्न? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को लंबी जंग का सताने लगा डर

US on Hormuz Strait: ईरान पर अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई का आज 32वां दिन है। इस संघर्ष ने दुनिया भर के देशों के सामने ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए सार्वजनिक तौर पर ईरान को धमकाते रहे हों, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अब अमेरिका की रणनीति इसमें बदलाव की ओर बढ़ रही है।