जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई की पाकिस्तान में रहस्यमयी स्थिति में मौत

पिछले वर्ष मसूद अजहर ने दावा किया था कि भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे। इस ऑपरेशन में बहावलपुर स्थित मुख्यालय जमिया मस्जिद सुभान अल्लाह को निशाना बनाया गया था। अजहर के बयान के अनुसार, इस हमले में उसकी बहन, बहनोई, भतीजा, भतीजी और कई बच्चे शामिल थे। इस घटना के बाद से ही उसका परिवार लगातार चर्चा में बना हुआ है। ताहिर अनवर की मौत को भी उसी सिलसिले की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।