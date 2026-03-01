इटली के म्यूजियम से तीन पेंटिग्स चोरी, कीमत लगभग 95 करोड़, कैसे चोरों ने हाथ किया साफ?

सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और अलार्म बज उठा। जानकारों का कहना है कि अगर यह अलार्म नहीं बजता तो चोर और भी कई कीमती पेंटिंग्स ले जाते। भागने के लिए उन्होंने म्यूजियम से लगे बगीचे का रास्ता इस्तेमाल किया। पुलिस की शुरुआती जांच में यही सामने आया है।