25 साल बाद वापस मिली असली आवाज़: AI ने दिया ज़िंदगी का नया एहसास

AI Voice Restoration: ब्रिटेन की रहने वाली सारा एज़ेकिएल (Sarah Ezekiel) 25 साल से बोल नहीं पा रही थीं, लेकिन अब वे अपनी असली आवाज़ में बोल सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से यह चमत्कार हुआ, जिसने उन्हें फिर से खुद से जुड़ने का एहसास दिलाया। दरअसल सारा को 34 साल की उम्र में एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी MND हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने बोलना और हाथ हिलाना तक छोड़ दिया था। अब तक वे सिर्फ रोबोटिक मशीन (Robotic machine) की आवाज़ से बोल पाती थीं, जो बहुत कृत्रिम लगती थी। एक पुरानी VHS कैसेट में आठ सैकंड की रिकॉर्डिंग में उनकी असली आवाज़ मिली। उस छोटी सी क्लिप को देख कर टेक्नोलॉजी कंपनी Smartbox ने ElevenLabs के सहयोग से उस आवाज़ को फिर से बनाया।