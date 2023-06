क्या स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर तुर्की लगाएगा मोहर? एर्दोगन ने दिया जवाब

Published: Jun 14, 2023

Erdogan On Sweden's Expectations Of Joining NATO In July: पिछले कुछ साल से स्वीडन नाटो का मेंबर बनना चाहता है। पर स्वीडन की नाटो में शामिल होने की राह में तुर्की रोड़ा बना हुआ है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने इस बारे में एक बड़ी बात कही।

