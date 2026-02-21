दो दोस्तों ने 518 दिन में पैदल की 16 देशों की यात्रा, 12,850 किलोमीटर चले

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई अपने घर से निकले और करीब 13,000 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे महाद्वीप पहुंच जाए? फ्रांस में रहने वाले दो बचपन के दोस्तों, लोइक वोइसोट और बेंजामिन हम्ब्लोट ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सितंबर 2024 में फ्रांस के एनेसी से शुरू होकर दक्षिणी यूरोप से होते हुए यह सफर शनिवार को चीन के शंघाई में मशहूर 'बंड प्रोमेनेड' पर खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट उनका स्वागत कर रही थी। उन्होंने लगभग रोज 45 किलोमीटर चलते हुए यह मंजिल हासिल की। इस दौरान उन्हें उज्बेकिस्तान के तपते रेगिस्तानों को पार करना पड़ा, वहीं यूरोप और मध्य एशिया की बर्फीली सर्दियों में टेंट लगाकर रातें गुजारनी पड़ी।