NRI Special : नेपाल में यूपीआई लॉन्च, अब सीमा पार से तेजी से भुगतान का रास्ता खुला

नई दिल्लीPublished: Mar 09, 2024 07:04:17 pm Submitted by: M I Zahir

एनपीसीआई (npci) ने नेपाल (Nepal news in hindi) में यूपीआई (upi) लॉन्च किया है, जिससे सीमा पार से तेजी से भुगतान (online payment ) का रास्ता खुल गया है। अब भारतीय उपभोक्ता यूपीआई-सक्षम ऐप्स के माध्यम से नेपाल में तत्काल, सुरक्षित यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। पिछले साल सितंबर में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स (एनआईपीएल) और नेपाल के अग्रणी भुगतान नेटवर्क फोनेपे पेमेंट सर्विस के बीच सहमति के बाद यह फैसला किया गया है।

भारत ( latest nri news in hindi) और नेपाल ( Nepal news in hindi) के नागरिकों के लिए एक खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (National payments corporation of india ) एनपीसीआई की घोषणा की अनुपालना में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) अब नेपाल में भी शुरू हो गया है, जिससे यूपीआई (upi) उपयोगकर्ता नेपाली व्यापारियों को भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन ( QR code scan) कर सकते हैं।

भारत और नेपाल के बीच लेनदेन

एनपीसीआई ने बताया कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) का अंतरराष्ट्रीय प्रभाग, और नेपाल के सबसे बड़े भुगतान नेटवर्क फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लॉन्च किया है।

सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान

शुरू में, भारतीय उपभोक्ता इस साझेदारी के पहले चरण के तहत नेपाल में विभिन्न व्यावसायिक दुकानों पर त्वरित, सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान करने के लिए यूपीआई-सक्षम ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। एनपीसीआई ने उल्लेख किया है कि फोन पे नेटवर्क के तहत व्यापारी भारतीय ग्राहकों से यूपीआई भुगतान आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। अब यह दोनों देशों के नागरिकों के बीच सीमा पार लेनदेन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। पढ़ना जारी रखे