US Election Ballots: अमेरिकी चुनाव मत-पत्र में हिन्दी नहीं, बांग्ला शामिल, कोरियाई भाषाओं को भी स्थान मिला

US Election Ballots: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतपत्र पर कई विदेशी भाषाएं लिखे होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसमें हिन्दी भाषा शामिल नहीं है। जबकि इस मत पत्र पर बांग्ला भाषा लिखी हुई है।

नई दिल्ली•Nov 05, 2024 / 07:16 pm• M I Zahir

US Election Ballots: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान (US Presidential Election) हो रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार चुनाव में वोटर्स भारतीय भाषा ( Indian Community) में भी वोट डाल सकेंगे, मगर हिंदी नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के मतपत्रों ( US Election Ballots) में अंग्रेजी के अलावा केवल चार अन्य भाषाएं ( Voter Ballot Languages) शामिल की गई हैं। इस सूची में भारतीय भाषा का प्रतिनिधित्व बांग्ला कर रही है। एनवाइसी के चुनाव बोर्ड के कार्यकारी निदेशक माइकल जे रयान ने कहा कि एशियाई भाषाओं के रूप में चीनी, स्पेनिश, कोरियाई और बंगाली का नाम शामिल ( Bengali Inclusion) है। जबकि न्यूयार्क में 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ध्यान रहे कि व्हाइट हाउस से मान्यता प्राप्त भाषाओं में राजस्थानी भी शामिल है।