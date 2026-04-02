डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, जेडी वेंस ने पाकिस्तान के जरिए भेजा सख्त संदेश

ईरान-इजरायल विवाद का इतिहास कई दशक पुराना है। दोनों देशों के बीच तनातनी मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व में उसकी बढ़ती सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों के कारण है। इजरायल ईरान को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, जबकि ईरान इजरायल को क्षेत्र में उत्पन्न अमेरिकी प्रभाव और उसकी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। इस तनाव ने समय-समय पर सीमापार हमलों, साइबर हमलों और कूटनीतिक संघर्षों को जन्म दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।