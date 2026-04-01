अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! IMF ने दुनिया भर के देशों की दी इस बात की चेतावनी

'CBS' न्यूज के फेस द नेशन के साथ एक इंटरव्यू में जॉर्जीवा ने कहा, “मैं आपको बता सकती हूं कि यह झटका बहुत बड़ा है। दुनिया में बहने वाला 13 परसेंट तेल, 20% गैस अब पांच हफ्तों से फंसा हुआ है और गिनती जारी है, यह झटका पहले से ही सभी सेक्टर्स में फैल रहा है, जिससे फ्यूल की उपलब्धता, फर्टिलाइजर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन और रेमिटेंस पर असर पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। वे सिर्फ क्वांटिटी की कमी की वजह से परेशान हैं। अगर युद्ध (सीजफायर) पर कार्य नहीं हुआ तो इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे।"