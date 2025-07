Measles in USA: खसरा के 1288 मामले सामने आए, 3 की मौत, भारत के लिए चेतावनी

US measles outbreak 2025: अमेरिका इन दिनों खसरे के एक गंभीर प्रकोप से जूझ रहा है और अब न्यू मैक्सिको, कंसास समेत 38 राज्यों तक खसरा फैल गया (measles spread in 38 states) है। यूएस में 2025 (US measles outbreak 2025) में अब तक खसरे के 1,288 मामले (measles cases 1,288 US) दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 30 वर्षों का सबसे बड़ा प्रकोप है। इस दौरान 3 लोगों (measles deaths US) की मौत हुई है, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं। ज्यादातर संक्रमितों ने MMR वैक्सीन नहीं ली थी या उनकी टीकाकरण स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिससे संक्रमण तेजी से फैला। जानकारी के अनुसार 2025 की शुरुआत से अब तक 1,288 से अधिक मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। इससे पहले 2019 में 1,274 मामले दर्ज किए गए थे (vaccine hesitancy CDC warning), जिसे सबसे बड़ा माना गया था, लेकिन अब यह आंकड़ा भी पीछे छूट चुका है। यह स्थिति 1992 के बाद सबसे भयावह मानी जा रही है। इस संक्रमण की शुरुआत वेस्ट टेक्सास के इलाकों से हुई थी, जहां वैक्सीनेशन की दर काफी कम थी।