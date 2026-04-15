अमेरिका ने ड्रग्स से लदी नाव पर दागी मिसाइल और जोर का हुआ धमाका, 4 लोगों की हुई मौत

अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईस्टर्न पैसिफिक सागर क्षेत्र में ड्रग्स से लदी नाव पर मिसाइल दागी। यह काम अमेरिकी सेना की साउथर्न कमांड (Southcom) के जनरल फ्रांसिस डोनोवन (Francis Donovan) के निर्देश पर जॉइंट टास्क फोर्स साउथर्न स्पीयर यूनिट ने किया। जॉइंट टास्क फोर्स साउथर्न स्पीयर यूनिट ने ड्रग्स ले जा रही एक नाव पर सटीक निशाना लगाते हुए मिसाइल दागी। इससे जोरदार धमाका हुआ और नाव तबाह हो गई और साथ ही इसमें मौजूद ड्रग्स भी पानी में बह गए। साउथर्न कमांड के सोशल मीडिया अकाउंट ने इसका वीडियो शेयर किया है। अमेरिकी सेना का कोई भी सैनिक इस दौरान घायल नहीं हुआ।