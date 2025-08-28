ज्यादा दिन नहीं रह सकेंगे US, वीजा नियमों में होगा बड़ा बदलाव

US Visa Rules: अमेरिका में वीजा नियमों में बड़े बदलाव की योजना बना रही है, जिसका असर लाखों विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीयों पर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने वीजा नीतियों को और सख्त करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और अन्य गैर-प्रवासी वीजा धारकों के लिए अमेरिका में रहने की अवधि सीमित की जाएगी। इन बदलावों का उद्देश्य वीजा दुरुपयोग को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना बताया जा रहा है।