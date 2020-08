NUCLEAR WEAPONS : किस देश के पास कितने परमाणु हथियार

-रूस के पास सबसे ज्यादा 6375, जबकि सबसे कम उत्तर कोरिया के पास 40 परमाणु हथियार हैं (Russia has the highest 6375, while North Korea has the lowest 40 nuclear weapons)

-पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार