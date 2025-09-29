चीन ने तैयार किया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, अब 2 घंटे का सफर 2 मिनट में हो सकेगा तय

घाटी के ऊपर हवा में लटके हुआ यह पुल 2,900 मीटर लंबा है और बेइपन नदी के ऊपर बना है। इसकी ऊंचाई एफिल टॉवर से भी 200 मीटर अधिक है और इसे करीब 2200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इंजीनियरिंग के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक यह पुल लगभग 22,000 टन वजनी है, जो तीन एफिल टावर के बराबर है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2022 में की गई थी और सिर्फ तीन सालों में यह शानदार पुल बन कर तैयार है। इसे सिर्फ यातायात ही नहीं बल्कि इलाके में पर्यटन को बढ़ावे देने के उद्देश्य से भी तैयार किया गया है। यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 207 मीटर ऊंचा टूरिस्ट लिफ्ट, स्काई कैफ़े और व्यूइंग प्लेटफ़ॉर्म भी बनाया गया है।