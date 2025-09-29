Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन ने तैयार किया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, अब 2 घंटे का सफर 2 मिनट में हो सकेगा तय

चीन के गुइझोउ प्रांत में बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। 2,900 मीटर लंबा यह पुल 625 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Sep 29, 2025

World's tallest bridge is now open in China

चीन ने तैयार किया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल (फोटो - एक्स पोस्ट)

चीन ने फिर एक बार अपनी अत्याधुनिक इंजीनियरिंग से दुनिया को हैरान कर दिया है। यहां दक्षिण-पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार किया गया है, जिसकी मदद से 2 घंटे के सफर को दो मिनट में तय किया जा सकेगा। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन नामक इस पुल को अब आधिकारिक तौर पर आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। यह स्टील का विशालकाय ढांचा समुद्र तल से 625 मीटर (2,050 फीट) की ऊंचाई पर तैयार किया गया है।

2200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ पुल

घाटी के ऊपर हवा में लटके हुआ यह पुल 2,900 मीटर लंबा है और बेइपन नदी के ऊपर बना है। इसकी ऊंचाई एफिल टॉवर से भी 200 मीटर अधिक है और इसे करीब 2200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इंजीनियरिंग के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक यह पुल लगभग 22,000 टन वजनी है, जो तीन एफिल टावर के बराबर है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2022 में की गई थी और सिर्फ तीन सालों में यह शानदार पुल बन कर तैयार है। इसे सिर्फ यातायात ही नहीं बल्कि इलाके में पर्यटन को बढ़ावे देने के उद्देश्य से भी तैयार किया गया है। यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 207 मीटर ऊंचा टूरिस्ट लिफ्ट, स्काई कैफ़े और व्यूइंग प्लेटफ़ॉर्म भी बनाया गया है।

96 ट्रकों के वजन से जांची गई पुल की मजबूती

पुल की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए इसके उद्धाटन से पहले पिछले महीने इसकी मजबूती की भी जांच की गई थी। इसके लिए लोड टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें 96 ट्रकों को पुल पर चला कर भारी यातायात की स्थिती में इसकी मजबूती की जांच की गई। 400 से अधिक सेंसरों की मदद से इस दौरान पुल की हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखी। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन पुल ने दो रिकॉर्ड भी अपने नाम किए है। इसमें पहला दुनिया का सबसे ऊचा पुल होने का है और दूसरा पहाड़ी इलाके में बना सबसे बड़े फैलाव वाला पुल होने का है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 12:36 pm

Hindi News / World / चीन ने तैयार किया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, अब 2 घंटे का सफर 2 मिनट में हो सकेगा तय

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान का अल्टीमेटम: क्या अफगानिस्तान के साथ वार्ता विफल होने पर शुरू होगा सैन्य टकराव ?

Cross-border terrorism
विदेश

भारत के लिए डॉलर पर निर्भरता घटाना और विकल्प तैयार करना ज़रूरी

India needs to reduce its dependence on dollar
विदेश

वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा दावा, दिमाग तय करता है क्या याद रखें और क्या भूलें

Human brain
विदेश

टेक एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान – “एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय”

AI
विदेश

स्कूली छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी, 3 लोगों की मौत

Protest against rape in Bangladesh
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.