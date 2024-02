Bloodline में शामिल हुए The Rock, साधा Cody Rhodes पर निशाना

नई दिल्लीPublished: Feb 17, 2024 12:46:55 pm Submitted by: Tanay Mishra

The Bloodline Gets A New Member: रोमन रेन्स के द ब्लडलाइन ग्रुप में एक नया मेंबर शामिल हो गया है। इस सुपरस्टार के शामिल होने से ब्लडलाइन ग्रुप अब पहले से भी ज़्यादा मज़बूत हो गया है।

डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) में इस समय माहौल बेहद ही रोमांचक चल रहा है। प्रो-रेसलिंग के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट रेसलमेनिया (WrestleMania) में दो महीने से भी कम समय बाकी रह गया है और इसके लिए मैचों का बिल्डअप भी शुरू हो गया है। इस साल रेसलमेनिया का 40वां एडिशन होगा और पिछले कुछ साल की ही तरह यह भी दो रात का इवेंट होगा। रेसलमेनिया 40 के मेन-इवेंट में पिछले साल के मैच का ही पार्ट-2 देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं रोमन रेन्स (Roman Reigns) बनाम कोडी रोड्स (Cody Rhodes) की। पिछले साल की ही तरह रोमन अभी भी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हैं और कोडी ने इस बार भी रॉयल रंबल जीतकर एक बार फिर रेसलमेनिया के मेन-इवेंट में लड़ने का मौका हासिल किया है। कोडी न सिर्फ चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे, बल्कि अपनी स्टोरी पूरी करने के लिए भी, जो एक साल से भी ज़्यादा समय से चल रही है और फैंस भी उन्हें ऐसा करते देखना चाहते हैं। लेकिन कोडी की इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया है।