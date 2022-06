भारतीय सुपरस्टार्स ने WWE रिंग में बवाल मचाकर दिग्गज को 'अधमरा' किया, मेन इवेंट में मची अफरातफरी

- न्यू डे ने शो की शुरुआत की। न्यू डे ने शेमस, रिज हॉलैंड और बच की टीम के नाम का मजाक बनाया। मैकइंटायर भी इसके बाद आए। यूनाइटेड किंगडम में होने वाले शो के लिए उन्होंने रोमन को चैलेंज किया। इस बीच बच ने आकर न्यू डे और मैकइंटायर पर हमला करने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहे।



- कोफी किंग्सटन, जेवियर वुड्स और ड्रू मैकइंटायर का मुकाबला शेमस, रिज हालैंड और बच के साथ हुआ। शेमस हालैंड और बच की इस मुकाबले में शानदार जीत हुई।

- जिंदर महल और हम्बर्टो के बीच मुकाबला देखने को मिला। ये मुकाबला ज्याद नहीं चला और जिंदर महल ने शानदार जीत हासिल की। शैंकी ने एक बार फिर रिंगसाइड में डांस किया। महल ये देखकर गुस्सा हो गए थे। जिंदर महल ने भी इस बार हम्बर्टो की हालत खराब कर दी।- शॉट्जी vs रेचल रॉड्रिगेज vs आलिया vs नटालिया vs शायना बैजलर vs जाया ली का मुकाबला हुआ। शर्त के अनुसार जो भी यहां विजेता होगा उसे फ्यूचर में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच मिलेगा। नटालिया ने सभी को चौंकाते हुए इस मुकाबले में जीत हासिल की।