धधकती धरती, झुलसता जीवन और नौतपा की चेतावनी



पर्यावरण संरक्षण को बनाना होगा जनआंदोलन

ऐसे समय में केवल सरकारों के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाना होगा। पौधरोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर रोक लगानी होगी। जहां तक नौतपा का प्रश्न है, भारतीय परंपरा में इसे संयम और सावधानी का समय माना गया है। इन दिनों लोगों को दोपहर की धूप से बचने, अधिक पानी पीने, हल्का भोजन करने और लंबी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को भी इस अवधि में टालने की परंपरा रही है। स्पष्ट है कि इस बार का नौतपा केवल मौसम की एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी बनकर सामने आ रहा है। यदि मानव जाति ने अभी भी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, तो आने वाले वर्षों में धरती पर जीवन और अधिक कठिन हो सकता है। आज आवश्यकता केवल गर्मी से बचने की नहीं, बल्कि उस सोच को बदलने की है, जिसने विकास के नाम पर प्रकृति को विनाश की ओर धकेल दिया है, क्योंकि प्रकृति जब संतुलित रहती है तो जीवन देती है, लेकिन जब उसका संतुलन बिगड़ता है तो वही प्रकृति विनाश का सबसे बड़ा कारण भी बन जाती है।