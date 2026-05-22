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NCB की बड़ी कार्रवाई: महाराष्ट्र में 702 किलो गांजा बरामद, किराने के सामान में छिपाकर हो रही थी तस्करी

NCB की मुंबई यूनिट ने महाराष्ट्र के गोंदिया में एक ट्रक से 702 किलो गांजा बरामद किया है। गांजा डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और हेयर डाई के बीच छिपाकर ओडिशा से लाया जा रहा था।

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मुंबई

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Ankit Sai

May 22, 2026

Ganja Seized

ट्रक से 702 किलो गांजा बरामद (ANI Photo)

NCB Raid Ganja Seized: महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक बड़े अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। NCB की मुंबई जोन यूनिट ने गोंदिया जिले में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 702 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गांजे की यह बड़ी खेप किराने के सामान के बीच बेहद चालाकी से छिपाई गई थी। ट्रक में डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और हेयर डाई जैसे सामान के साथ 100 पैकेटों में गांजा रखा गया था ताकि किसी को शक न हो।

खुफिया सूचना के बाद हुई कार्रवाई

NCB को इस तस्करी नेटवर्क के बारे में पहले से इनपुट मिला था। इसी सूचना के आधार पर 21 मई को महाराष्ट्र नंबर वाले एक ट्रक को रोका गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने ट्रक की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में गांजा मिला। इस मामले में प्रकाश एमडी और पदमलाल एनएम नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है।

कई शहरों में होनी थी सप्लाई

जांच में सामने आया है कि यह गांजा महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों तक पहुंचाया जाना था। NCB के मुताबिक, नागपुर, गोंदिया, पुणे और मुंबई में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट्स तक यह खेप भेजी जानी थी। इसके बाद छोटे स्तर के तस्करों और स्थानीय तस्करों के जरिए इसे अलग-अलग इलाकों में बेचने की तैयारी थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क का दायरा महाराष्ट्र के अलावा गोवा तक फैला हो सकता है।

ओडिशा से लाई जा रही थी खेप

NCB की शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी लंबे समय से ओडिशा से महाराष्ट्र तक गांजे की सप्लाई कर रहे थे। एजेंसी का कहना है कि कई सिंडिकेट मिलकर एक बड़ी खेप को ट्रांसपोर्ट करते थे, ताकि जोखिम कम रहे और माल सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंच सके। अधिकारियों के मुताबिक, यह नेटवर्क काफी संगठित तरीके से काम कर रहा था और लगातार राज्यों के बीच ड्रग्स की तस्करी कर रहा था।

पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

NCB ने बताया कि पिछले दो महीनों में इस तरह की कई बड़ी कार्रवाई की गई हैं। इससे पहले 11 अप्रैल को भी एजेंसी ने 210 किलो गांजा जब्त किया था और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में भी तस्करों ने गांजे को धातु की चादरों के बीच छिपाकर ओडिशा से महाराष्ट्र पहुंचाने की कोशिश की थी। NCB का कहना है कि संगठित ड्रग नेटवर्क और आदतन तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एजेंसी ने साफ किया कि ड्रग्स के कारोबार को खत्म करने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। NCB ने कहा कि उसका लक्ष्य 'नशा मुक्त भारत 2047' के विजन को पूरा करना है और इसी दिशा में लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

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Published on:

22 May 2026 08:18 pm

Hindi News / 2231 / NCB की बड़ी कार्रवाई: महाराष्ट्र में 702 किलो गांजा बरामद, किराने के सामान में छिपाकर हो रही थी तस्करी

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