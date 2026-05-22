NCB की बड़ी कार्रवाई: महाराष्ट्र में 702 किलो गांजा बरामद, किराने के सामान में छिपाकर हो रही थी तस्करी

NCB ने बताया कि पिछले दो महीनों में इस तरह की कई बड़ी कार्रवाई की गई हैं। इससे पहले 11 अप्रैल को भी एजेंसी ने 210 किलो गांजा जब्त किया था और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में भी तस्करों ने गांजे को धातु की चादरों के बीच छिपाकर ओडिशा से महाराष्ट्र पहुंचाने की कोशिश की थी। NCB का कहना है कि संगठित ड्रग नेटवर्क और आदतन तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एजेंसी ने साफ किया कि ड्रग्स के कारोबार को खत्म करने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। NCB ने कहा कि उसका लक्ष्य 'नशा मुक्त भारत 2047' के विजन को पूरा करना है और इसी दिशा में लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।