युगांडा: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच दिन के अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी रवांडा पहुंचे । जहां भारत और रवांडा के बीच कई समझौते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे पड़ाव में युगांडा पहुंचे। जहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान भारत और युगांडा के बीच चार अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा सहयोग, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम और भौतिक परीक्षण प्रयोगशाला पर एमओयू किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए वाहन और एम्बुलेंस देने का ऐलान किया ।

20 साल बाद किसी भारतीय पीएम का दौरा

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा को कैंसर थेरेपी मशीन देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि युगांडा के लोगों के प्रति हमारी अपार सहानुभूति है। हम यहां के लोगों के समर्पण के आभारी हैं। भारत सरकार ने कंपाला में यूगांडा कैंसर संस्थान को कैंसर थेरेपी मशीन देने का फैसला किया है, जो न केवल यूगांडा के लोगों की सेवा करेगा बल्कि कई पूर्वी अफ्रीकी देशों के लोगों के काम आएंगे। बता दें कि वहां वे 24 जुलाई से 25 जुलाई तक ठहरेंगे। यह यात्रा भारत के किसी प्रधानमंत्री की 20 वर्षों में पहली यात्रा है।

200 गयों को उपहार में दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा में मंगलवार को अपने सरकार के नारे 'सबका साथ, सबका विकास'को दोहराते हुए कहा है कि उनकी सरकार इसका पालन कर रही है। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश रवांडा के रवेरू मॉडल गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने को 200 गायें उपहार स्वरूप दी हैं। इस दौरान उन्होंने गायें को चारा भी खिलाया।