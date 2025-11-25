भारत लहरों को चीरते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा, मोरक्को सिखाएगा समंदर में जंग के गुर

India Morocco Naval Cooperation: इंडियन नेवी ने मंगलवार को मोरक्को की रॉयल नेवी (India Morocco Navy) के साथ हाथ मिलाया। दोनों देशों के नौसैनिक अफसरों ने समंदर में दुश्मनों से लड़ने के नए तरीके सीखने पर जोर दिया। खास तौर पर ट्रेनिंग शेयर करने (Maritime Training Exchange), खुफिया जानकारी बांटने और समुद्री सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया गया। नेवी के एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम दोनों देशों को हिंद महासागर में और ताकतवर बनाएगा। मोरक्को नेवी के बड़े अधिकारी, रियर एडमिरल मोहम्मद ताहिन (Rear Admiral Tahin Visit), भारत आए हैं। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के.त्रिपाठी ने उनका शानदार वेलकम किया। इसके बाद दोनों ने घंटों बातचीत की। ताहिन ने नेशनल वॉर मेमोरियल जा कर शहीदों को सलाम किया। उन्होंने किताब में लिखा, "भारत के बहादुर सैनिकों को सलाम। मोरक्को की तरफ से पूरी एकजुटता।"