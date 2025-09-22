Crime: पहले पांच हजार का ऑफर दिया, नहीं मानी तो…रेस्टारेंट के बाहर सरेआम लड़की से अश्लीलता

यह घटना आगरा के सिकंदरा थानाक्षेत्र के एक रेस्टोरेंट की बताई जा रही है। बताया जा रहा है युवती अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में भोजन के लिए आई थी। भोजन के बाद वह अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच कार से आया एक युवक उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगा। इसके एवज में उसने युवती को पांच हजार रुपये देने का ऑफर दिया। कार सवार की बातें सुनकर युवती भड़क उठी। इसपर कार सवार गाड़ी से नीचे उतरा और युवती को तमंचा दिखाते हुए जबरन गाड़ी में बैठने के लिए कहा। बात नहीं मानने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पहले तो युवती थोड़ा डरी, लेकिन बाद में उसने जबरदस्त विरोध करते हुए हंगामा खड़ा दिया। इसी बीच किसी ने इसका वीडियो बना लिया।