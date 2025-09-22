Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आगरा

Crime: पहले पांच हजार का ऑफर दिया, नहीं मानी तो…रेस्टारेंट के बाहर सरेआम लड़की से अश्लीलता

Crime: युवती अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। इस दौरान कार से आए एक युवक ने उसे अपने साथ चलने के लिए पांच हजार का ऑफर दिया।

आगरा

Vishnu Bajpai

Sep 22, 2025

Accused arrested for Public obscenity with girl in Agra Crime
आगरा में सरेआम लड़की से अश्लीलता। (फोटोः सोशल मीडिया)

Crime: लड़कियों और महिलाओं के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी की एक घटना और सामने आई, जहां एक कार सवार युवक ने रेस्टोरेंट के बाहर दोस्त के साथ खड़ी एक लड़की को अपने साथ चलने के लिए पांच हजार का ऑफर दिया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो युवक कार से उतरा और तमंचा दिखाते हुए उसके साथ सरेआम अश्लीलता करने लगा। रात के समय रेस्टोरेंट के बाहर दोस्त के साथ खड़ी अकेली लड़की पहले तो इस घटना पर डरी, लेकिन बाद में उसने आरोपी का विरोध किया और जमकर हंगामा काटा। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। इसका एक वी‌डियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वी‌डियो में युवती के साथ एक युवक जबरदस्ती करता दिख रहा है। वहीं युवती उसे पीछे धकेलते हुए उससे बचने की कोशिश करती दिख रही है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसी वीडियो पर संज्ञान लेकर आगरा पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। आगरा पुलिस ने घटना पर कहा "युवती के साथ छेड़छाड़ कर उसे लाइसेंसी पिस्टल से धमकाते हुए गाड़ी में बैठाने, विरोध करने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने की घटना में संलिप्त आरोपी को थाना सिकंदरा सर्विलांस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

यौन संबंध और धोखे का ऐसा मामला, जिसे सुनकर जज ने भी पकड़ लिया माथा, अंत में दुष्कर्म के आरोपी को..
नई दिल्ली
Delhi High Court dismisses all charges rape victim Girl acquits accused

आगरा के सिकंदरा थानाक्षेत्र का मामला

यह घटना आगरा के सिकंदरा थानाक्षेत्र के एक रेस्टोरेंट की बताई जा रही है। बताया जा रहा है युवती अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में भोजन के लिए आई थी। भोजन के बाद वह अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच कार से आया एक युवक उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगा। इसके एवज में उसने युवती को पांच हजार रुपये देने का ऑफर दिया। कार सवार की बातें सुनकर युवती भड़क उठी। इसपर कार सवार गाड़ी से नीचे उतरा और युवती को तमंचा दिखाते हुए जबरन गाड़ी में बैठने के लिए कहा। बात नहीं मानने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पहले तो युवती थोड़ा डरी, लेकिन बाद में उसने जबरदस्त विरोध करते हुए हंगामा खड़ा दिया। इसी बीच किसी ने इसका वीडियो बना लिया।

इस मामले में आगरा पुलिस का कहना है कि आरोपी को आगरा की सिकंदरा पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम की मदद से घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है।आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त कार और लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

दर्द से तड़पती रही पीड़िता, लेकिन नहीं पसीजा दुष्कर्मी…रेप से युवती की मौत मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली
Delhi High Court rejects bail plea ​​accused in Girl rape death case in Delhi hospital

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 06:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / Crime: पहले पांच हजार का ऑफर दिया, नहीं मानी तो…रेस्टारेंट के बाहर सरेआम लड़की से अश्लीलता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.