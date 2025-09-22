Crime: पहले पांच हजार का ऑफर दिया, नहीं मानी तो…रेस्टारेंट के बाहर सरेआम लड़की से अश्लीलता

Crime: लड़कियों और महिलाओं के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी की एक घटना और सामने आई, जहां एक कार सवार युवक ने रेस्टोरेंट के बाहर दोस्त के साथ खड़ी एक लड़की को अपने साथ चलने के लिए पांच हजार का ऑफर दिया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो युवक कार से उतरा और तमंचा दिखाते हुए उसके साथ सरेआम अश्लीलता करने लगा। रात के समय रेस्टोरेंट के बाहर दोस्त के साथ खड़ी अकेली लड़की पहले तो इस घटना पर डरी, लेकिन बाद में उसने आरोपी का विरोध किया और जमकर हंगामा काटा। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवती के साथ एक युवक जबरदस्ती करता दिख रहा है। वहीं युवती उसे पीछे धकेलते हुए उससे बचने की कोशिश करती दिख रही है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसी वीडियो पर संज्ञान लेकर आगरा पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। आगरा पुलिस ने घटना पर कहा "युवती के साथ छेड़छाड़ कर उसे लाइसेंसी पिस्टल से धमकाते हुए गाड़ी में बैठाने, विरोध करने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने की घटना में संलिप्त आरोपी को थाना सिकंदरा सर्विलांस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
यह घटना आगरा के सिकंदरा थानाक्षेत्र के एक रेस्टोरेंट की बताई जा रही है। बताया जा रहा है युवती अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में भोजन के लिए आई थी। भोजन के बाद वह अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच कार से आया एक युवक उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगा। इसके एवज में उसने युवती को पांच हजार रुपये देने का ऑफर दिया। कार सवार की बातें सुनकर युवती भड़क उठी। इसपर कार सवार गाड़ी से नीचे उतरा और युवती को तमंचा दिखाते हुए जबरन गाड़ी में बैठने के लिए कहा। बात नहीं मानने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पहले तो युवती थोड़ा डरी, लेकिन बाद में उसने जबरदस्त विरोध करते हुए हंगामा खड़ा दिया। इसी बीच किसी ने इसका वीडियो बना लिया।
इस मामले में आगरा पुलिस का कहना है कि आरोपी को आगरा की सिकंदरा पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम की मदद से घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है।आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त कार और लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।