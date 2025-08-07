Agra Crime: भाजपा नेता पर जानलेवा हमला! गोली कान छूकर निकली, घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी, हमलावर फरार

BJP leader sumit diwar shot at shah market in Agra: आगरा के व्यस्त एमजी रोड स्थित शाह मार्केट इलाके में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब भाजपा नेता और डेयरी व्यवसायी सुमित दिवाकर पर जानलेवा हमला किया गया। सुमित दिवाकर, जो भाजपा महानगर के कार्य निर्माण विभाग में सह संयोजक हैं, पर एक युवक ने उस वक्त गोली चला दी जब वे सड़क किनारे अंडे की दुकान पर खड़े थे।