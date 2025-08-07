7 अगस्त 2025,

आगरा

Agra Crime: भाजपा नेता पर जानलेवा हमला! गोली कान छूकर निकली, घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी, हमलावर फरार

Agra Crime News: आगरा के शाह मार्केट में भाजपा नेता सुमित दिवाकर पर जानलेवा हमला हुआ। बाइक सवार हमलावर ने रात करीब 11:30 बजे गोली चलाई, जो उनके कान के पास से छूकर निकल गई।

आगरा

Mohd Danish

Aug 07, 2025

agra bjp leader sumit diwar shot at shah market
Agra Crime: भाजपा नेता पर जानलेवा हमला! Image Source - Social Media

BJP leader sumit diwar shot at shah market in Agra: आगरा के व्यस्त एमजी रोड स्थित शाह मार्केट इलाके में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब भाजपा नेता और डेयरी व्यवसायी सुमित दिवाकर पर जानलेवा हमला किया गया। सुमित दिवाकर, जो भाजपा महानगर के कार्य निर्माण विभाग में सह संयोजक हैं, पर एक युवक ने उस वक्त गोली चला दी जब वे सड़क किनारे अंडे की दुकान पर खड़े थे।

घटना रात करीब 11:30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुमित दिवाकर शाह मार्केट के बाहर स्थित दुकान पर अंडे खाने पहुंचे थे। वे दुकान के पास खड़े ही थे कि अचानक एक युवक आया और बिना किसी चेतावनी के गोली चला दी। सुमित ने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, गोली उनके कान के पास से छूकर निकल गई और पास की टिन की चादर से जा टकराई।

गोली चलने की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। वहीं, सुमित दिवाकर लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़े और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गए। दुकान पर मौजूद अन्य लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उनके चेहरे पर पानी डाला और प्राथमिक रूप से उन्हें होश में लाने की कोशिश की।

इसके बाद उन्हें थाना हरीपर्वत लाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है।

हमलावर की पहचान और पुलिस कार्रवाई

घटना के पीछे जिस युवक का नाम सामने आया है, वह सोहेल बताया जा रहा है, जो शाह मार्केट क्षेत्र का ही निवासी है। सुमित के मित्र दीप विनायक ने बताया कि सुमित और सोहेल के बीच पहले से आपसी विवाद चला आ रहा था। इस संबंध में शांतिभंग की धाराओं में थाना हरीपर्वत में पूर्व में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी थी।

हमले के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया। डीसीपी सिटी ने बताया कि सोहेल की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

राजनीतिक हलकों में हलचल

भाजपा के एक सक्रिय नेता पर हुए इस हमले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में रोष है। कुछ लोगों ने इसे पूर्व नियोजित साजिश करार दिया है। वहीं, व्यापारी वर्ग में भी इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता देखी जा रही है।

मामला अब गंभीर जांच के घेरे में

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हमलावर के पास हथियार कहां से आया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। शाह मार्केट जैसे व्यस्त इलाके में खुलेआम गोली चल जाना, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

07 Aug 2025 06:43 am

