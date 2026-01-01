1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा: मनुस्मृति जलाने के आरोप में महिला गिरफ्तार, बोली- तीन साल पुराना है वीडियो

उत्तर प्रदेश के आगरा में सोशल मीडिया पर वायरल हुए मनुस्मृति दहन वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। पुलिस ने मामले को सामाजिक सौहार्द से जुड़ा बताते हुए कार्रवाई की।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Anuj Singh

Jan 01, 2026

आगरा में मनुस्मृति दहन पोस्ट पर कार्रवाई

आगरा में मनुस्मृति दहन पोस्ट पर कार्रवाई Source- X

Agra Crime News: उत्तर प्रदेश के आगरा में 1 युवती ने मनुस्मृति जलाने का पुराना वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर युवती को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई।

युवती की पहचान और वीडियो

युवती का नाम प्रियंका वरुण प्रियंका वह आगरा के शाहगंज के नगला फकीरचंद की रहने वाली है। प्रियंका खुद को भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती है। 26 दिसंबर को प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर 1 वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वह मनुस्मृति की किताब को आग में जलाती दिख रही है। वीडियो के साथ उसने लिखा था - "मनुस्मृति दहन की शुभकामनाएं"। इसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसने इसे ट्विटर (X) पर भी शेयर किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। गिरफ्तारी के बाद प्रियंका ने दावा किया कि यह वीडियो करीब 3 साल पुराना है, जिसे उसने दुबारा पोस्ट किया था।

शिकायत और पुलिस कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने वीडियो शेयर कर आगरा पुलिस आयुक्त से लड़की के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने वीडियो को लेकर तुरंत संज्ञान लिया। इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला मानते हुए शाहगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एसीपी के निर्देश पर 30 दिसंबर को शाहगंज पुलिस ने प्रियंका वरुण को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामला शांति भंग करने से जुड़ा था।

विवाद की वजह

बता दें कि मनुस्मृति प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था का हिस्सा बताते हैं। वीडियो से हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत हुईं, जिसके कारण शिकायतें हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 05:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा: मनुस्मृति जलाने के आरोप में महिला गिरफ्तार, बोली- तीन साल पुराना है वीडियो

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एसआई बोली – इंस्पेक्टर ने नाम हटाने के लिए एक लाख रुपए लिए, मुझे कुछ नहीं दिया, जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर 

आगरा पुलिस विवादों में (फोटो सोर्स- पत्रिका)
आगरा

गर्लफ्रेंड के साथ पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए लोग

प्रेमिका को पीटती पत्नी फोटो सोर्स वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट
आगरा

ऑक्सीजन सप्लाई हुई ठप… मशीनों ने काम करना किया बंद, 7 मिनट मासूम को अपनी सांसें देकर डॉक्टर ने बचाई जान

डॉक्टर ने बचाई नवजात की जान।
आगरा

10 साल के बच्चे की बहादुरी… मगरमच्छ के मुंह से पिता को खींच लाया; अब राष्ट्रपति ने दिया यह सम्मान

आगरा

पुलिस ने किसान को उल्टा लटकाया, पिटाई से टूटा पैर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दर्ज कराया मुकदमा 

पुलिस की पिटाई से दोनों पैरों में फ्रेक्चर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.