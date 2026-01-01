आगरा: मनुस्मृति जलाने के आरोप में महिला गिरफ्तार, बोली- तीन साल पुराना है वीडियो

युवती का नाम प्रियंका वरुण प्रियंका वह आगरा के शाहगंज के नगला फकीरचंद की रहने वाली है। प्रियंका खुद को भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती है। 26 दिसंबर को प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर 1 वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वह मनुस्मृति की किताब को आग में जलाती दिख रही है। वीडियो के साथ उसने लिखा था - "मनुस्मृति दहन की शुभकामनाएं"। इसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसने इसे ट्विटर (X) पर भी शेयर किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। गिरफ्तारी के बाद प्रियंका ने दावा किया कि यह वीडियो करीब 3 साल पुराना है, जिसे उसने दुबारा पोस्ट किया था।