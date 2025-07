Agra News: 125 बार काटा चालान, फिर भी नहीं सुधरा बाइक सवार! अब होगी बड़ी कार्रवाई…

Broke rules 125 times did not wear helmet even once in agra: आगरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बाइक सवार युवक ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 125 बार हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कटवाया, लेकिन इसके बावजूद उसने न तो कभी हेलमेट पहना और न ही शमन शुल्क जमा किया।