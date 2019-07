ऑल इंडिया मेयर काउंसिल (AIMC) की दो दिवसीय बैठक में स्मार्ट सिटी, मेयर के अधिकार सहित इन 10 बड़े मामलों पर होगी चर्चा

आगरा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर (All India Council Of Mayors) का वार्षिक अधिवेशन 27 और 28 जुलाई को होटल होलीडेइन में होने जा रहा है। अधिवेशन के लिए अब तक 90 महापौरों ने स्वीकृत दे दी है। मेयर नवीन जैन ने बताया कि All India Council Of Mayors के 50वां अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra modi) और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) भी आ सकते हैं।

इन विषयों पर होगी चर्चा

मेयर नवीन जैन ने बताया कि ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की इस बैठक विभिन्न शहरों से आए मेयर इन मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे।

1. नगरीय सेवाओं को और बेहतर कैसे बनाया जाए।

2. स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को और मजबूत बनाने व जनसहभागिता को जोड़ने पर चिंतन।

3. गिरते भूजल स्तर व पेयजल समस्या के निदान के लिए उपाय पर चिंतन।

4. जिन प्रांतों में 74वां संशोधन लागू नहीं है, उस पर विचार किया जाएगा।

5. पूरे देश में एक जैसी निकाय व्यवस्था बनाने पर चर्चा।

6. महापौरों के अधिकारों की वृद्धि पर विचार करना।

7. महापौर परिषद के अध्यक्ष सहित एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जोन उपाध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों का निर्वाचन।

8. वित्त आयोग के प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करना।

9. महापौर परिषद का लेखा जोखा।

10. स्मार्ट सिटी पर चर्चा।

इन्हें किया गया आमंत्रित

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री, केन्द्रीय नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना आदि को आमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने कहा कि आगरा के लिए यह सौभाग्य की बात है कि आगरा में महापौरों का अधिवेशन होने जा रहा है। पूरा आगरा स्वागत के उत्सुक है। तैयारियों चल रही हैं।

ये होगा पूरा कार्यक्रम

27 जुलाई को दो सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सुबह 10.30 बजे पहला उदृघाटन सत्र होगा। इस सत्र में सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत होगा। स्वागत भाषण के बाद महापौर परिषद की बैठक होगी। मेयर नवीन जैन ने बताया कि उद्घाटन सत्र में देशभर के उन पूर्व महापौर का भी सम्मान किया जाएगा, जो अब प्रांत अथवा केन्द्र में संवैधानिक पदों पर हैं। ऐसे पूर्व महापौरों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवसी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबीरानी मौय, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और जम्मू कश्मीर के पर्वू उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता आदि हैं।