ऑल इंडिया मेयर काउंसिल (AIMC) की दो दिवसीय बैठक का आज शुभारंभ, शहरों की सूरत बदलने पर होगा मंथन

आगरा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर (All India Council Of Mayors) का दो दिवसीय वार्षिक अधिवेशन आज से शुरू होने जा रहा है। होटल होलीडेइन में होने जा रहे इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के साथ उत्तराखंड की राज्यपाल भी शामिल होंगी। All India Council Of Mayors के 50वां अधिवेशन में 100 से अधिक मेयर शामिल होने की संभावना है।

इन विषयों पर होगी चर्चा

1. नगरीय सेवाओं को और बेहतर कैसे बनाया जाए।

2. स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को और मजबूत बनाने व जनसहभागिता को जोड़ने पर चिंतन।

3. गिरते भूजल स्तर व पेयजल समस्या के निदान के लिए उपाय पर चिंतन।

4. जिन प्रांतों में 74वां संशोधन लागू नहीं है, उस पर विचार किया जाएगा।

5. पूरे देश में एक जैसी निकाय व्यवस्था बनाने पर चर्चा।

6. महापौरों के अधिकारों की वृद्धि पर विचार करना।

7. महापौर परिषद के अध्यक्ष सहित एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जोन उपाध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों का निर्वाचन।

8. वित्त आयोग के प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करना।

9. महापौर परिषद का लेखा जोखा।

10. स्मार्ट सिटी पर चर्चा।

ये है पूरा कार्यक्रम

27 जुलाई को दो सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सुबह 10.30 बजे पहला उदृघाटन सत्र होगा। इस सत्र में सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत होगा। स्वागत भाषण के बाद महापौर परिषद की बैठक होगी। मेयर नवीन जैन ने बताया कि उद्घाटन सत्र में देशभर के उन पूर्व महापौर का भी सम्मान किया जाएगा, जो अब प्रांत अथवा केन्द्र में संवैधानिक पदों पर हैं। ऐसे पूर्व महापौरों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवसी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबीरानी मौय, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और जम्मू कश्मीर के पर्वू उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता आदि हैं।

