अब खुले मैदान नहीं, AC हॉल में होंगी RSS की बैठकें! आगरा में तैयार हुआ माधव भवन

Agra RSS Brijprant Office (Madhav Bhawan): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का ब्रजप्रांत कार्यालय अब पूरी तरह नया और आधुनिक हो गया है। आगरा स्थित यह कार्यालय 49 साल बाद नए रंग-रूप में तैयार हुआ है। बाहर से लेकर अंदर तक यह जगह अब पांच सितारा होटल जैसी लगती है। सुंदर सजावट, चमचमाता फर्श, लिफ्ट, वाई-फाई और तीन एयर-कंडीशनर हॉल जैसी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। यह भवन ब्रज और राजस्थानी शैली में बना है और 5 मंजिला है। 15 जनवरी को इसका उद्घाटन होने वाला है।
RSS का ब्रजप्रांत मुख्यालय आगरा में जयपुर हाउस इलाके में स्थित है। इसका नाम माधव भवन है। यह प्रांत प्रचारक और अन्य बड़े पदाधिकारियों का मुख्य केंद्र है। ब्रजप्रांत में कुल 12 जिले आते हैं। इनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर और कासगंज जैसे जिले शामिल हैं। यहां से पूरे क्षेत्र की संघ की गतिविधियां और रणनीति तय की जाती है।
माधव भवन का निर्माण साल 1977 में हुआ था। उस समय के सरसंघचालक बाला साहेब देवरस ने इसका उद्घाटन किया था। तब से यह भवन RSS की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बना रहा। यहां वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठकें होती थीं और ब्रजप्रांत की योजनाएं बनाई जाती थीं। लेकिन अब यह भवन बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। सुविधाएं कम पड़ने लगी थीं, इसलिए नए भवन की जरूरत महसूस हुई।
पुराने भवन को तोड़कर नए सिरे से निर्माण का काम सितंबर 2022 में शुरू हुआ। यह काम श्रीमाधव राव गोलवलकर गुरूजी स्मारक समिति के जरिए चलाया गया। निर्माण के दौरान संघ का कार्यालय पास ही पारस पर्ल्स अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां 4 फ्लैटों में ब्रजप्रांत की सारी गतिविधियां चल रही थीं। अब नया भवन पूरी तरह तैयार है और 15 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा।
उद्घाटन कार्यक्रम बहुत सादा और संक्षिप्त रखा गया है। इसमें ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया है। मुख्य अतिथि के रूप में RSS के सह-सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल मौजूद रहेंगे। साथ ही जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह समारोह 15 जनवरी को होगा।
नया माधव भवन लगभग 1000 वर्ग गज की जमीन पर बना है। यह 5 मंजिला इमारत है, जिसमें कुल 21 कमरे और 3 बड़े हॉल हैं। भवन की डिजाइन ब्रज और राजस्थानी शैली में की गई है, जो बहुत सुंदर लगती है।
हर मंजिल पर कॉमन टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था है।
संघ के पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग कमरे बनाए गए हैं।
लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
तीनों बड़े हॉल सेंट्रल एयर-कंडीशनर से लैस हैं।
जैसे ही कोई लॉबी या हॉल में कदम रखता है, लाइटें अपने आप जल जाती हैं।
पूरी इमारत में वाई-फाई कनेक्शन है।
RO प्लांट लगा है और 5000 लीटर का गीजर गर्म पानी के लिए है।
आधुनिक किचन की व्यवस्था है।
मुख्य गेट के सामने रिसेप्शन है, जहां स्वयंसेवक हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे।
चमचमाता फर्श और फाइव स्टार जैसी साज-सज्जा हर जगह दिखती है।
पुराना भवन 1977 का था, जो अब 49 साल पुराना हो चुका था। समय के साथ सुविधाएं कम पड़ गई थीं। स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों को अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। इसलिए नए भवन में आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, ताकि संघ का काम और बेहतर तरीके से चल सके। यह भवन अब ब्रजप्रांत के स्वयंसेवकों के लिए एक मजबूत और सुंदर केंद्र बनेगा।
