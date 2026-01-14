अब खुले मैदान नहीं, AC हॉल में होंगी RSS की बैठकें! आगरा में तैयार हुआ माधव भवन

हर मंजिल पर कॉमन टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था है।

संघ के पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग कमरे बनाए गए हैं।

लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

तीनों बड़े हॉल सेंट्रल एयर-कंडीशनर से लैस हैं।

जैसे ही कोई लॉबी या हॉल में कदम रखता है, लाइटें अपने आप जल जाती हैं।

पूरी इमारत में वाई-फाई कनेक्शन है।

RO प्लांट लगा है और 5000 लीटर का गीजर गर्म पानी के लिए है।

आधुनिक किचन की व्यवस्था है।

मुख्य गेट के सामने रिसेप्शन है, जहां स्वयंसेवक हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे।

चमचमाता फर्श और फाइव स्टार जैसी साज-सज्जा हर जगह दिखती है।