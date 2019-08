गीदड़ भभकी पर इमरान खान को करारा जवाब, डिप्टी सीएम बोले- पाकिस्तान आंख दिखाए और हम डर जाएं, यह वो शासन नहीं

आगरा। जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35ए हटाए जाने के बाद पाकिस्तान (Pakistan) बौखलाया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (Prime Minister of Pakistan) इमरान खान (Imran Khan) हताशा और निराशा में गीदड़ भभकी दे रहे हैं वहीं आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा (UP Deputy CM Dinesh Sharma) ने इमरान खान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आंख दिखाए और हम डर जाएं, यह वो शासन नहीं है। पाकिस्तान धमकी देगा तो उसे धमकी का करारा जवाब भी मिलेगा।

दरअसल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शुक्रवार को वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने शाहजहां गार्डन में वृक्षारोपण कर आमजन को अधिक से अधिक पौधारोपण हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संतुलन हमारे जीवन में स्वास्थ्य सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पाकिस्तान की गीदड़ भभकी पर करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए तो हमारे देश का एक राज्य ही काफी है। साथ ही अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस (Congress) अनुच्छेद 370 का विरोध करके बहुत बड़ी गलती रही है। उसे पता नहीं है कि वह खुद का ही विरोध कर रही है।