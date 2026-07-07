रथयात्रा में हाथियों के गुजरते समय नहीं बजेगा डीजे, तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम पर रोक

बैठक में रथयात्रा मार्ग पर 101 से अधिक ट्रकों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, जर्जर भवनों को हटाने, कैचपिट एवं ड्रेनेज की समय पर सफाई, फायर ब्रिगेड की तैनाती, पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने, खलासियों को पहचान-पत्र उपलब्ध कराने तथा पेड़ों की छंटाई समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। मार्ग पर 730 बिजली के खंभों, 560 फ्लड लाइटों और 11 यूपीएस के जरिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए टोरेंट पावर के 33 कर्मचारी विशेष रूप से तैनात रहेंगे।