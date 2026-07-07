Ahmedabad: यू.एन. मेहता अस्पताल की ड्रेनेज लाइन में उतरे एक सफाईकर्मी की मौत, दो उपचाराधीन

इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और काम बंद कर सर्वेंट और सफाई कर्मचारी समेत लगभग 650 लोग हड़ताल पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, गंभीर रूप से घायल कर्मचारी का पूरा इलाज, दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन, साप्ताहिक अवकाश, उचित वेतन तथा अन्य लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।