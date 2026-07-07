गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में रेकॉर्ड वृद्धि

आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बिक्री दुपहिया वाहनों की हुई। जून 2026 में 1,16,208 दुपहिया वाहन बिके, जबकि जून 2025 में इनकी संख्या 1,00,612 थी। इस श्रेणी में 15.50 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई।जून 2026 में 35,055 यात्री वाहन बिके, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 25,270 था। इस श्रेणी में 38.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो सभी प्रमुख श्रेणियों में सबसे अधिक है। वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) की खुदरा बिक्री भी बढ़ी है। जून 2026 में 6,942 वाणिज्यिक वाहन बिके, जबकि जून 2025 में इनकी संख्या 5,232 थी। इस श्रेणी में 32.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं तीन पहिया वाहनों (तिपहिया) की बिक्री 6,780 से बढ़कर 7,880 पहुंच गई, जो 16.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। ट्रैक्टर श्रेणी ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। जून 2026 में 9,585 ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री हुई, जबकि जून 2025 में यह आंकड़ा 1,815 था। इस श्रेणी में 428.10 प्रतिशत की असाधारण सालाना वृद्धि दर्ज की गई।