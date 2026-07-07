गोधरा के गांवों में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप, दो बच्चों की जान ली

मोरबी. जिले के जेतपर में अनशनकारियों ने पारणा कर आंदोलन के 19वें दिन दूसरा चरण पूरा किया। उन्होंने सरकार के परिपत्र को अमान्य बताते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। साथ ही नए परिपत्र की मांग की। जानकारी के अनुसार, खेतों पर निजी कंपनी के बिजली के खंभे और केबल लगाने के मुआवजे की मांग पर शुरू किए गए उपवास आंदोलन में एक के बाद एक उपवासियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था।

युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और चिकित्सकों की सलाह पर, नेहुल अमृतिया के बाद सभी अनशनकारियों ने संतों और गांव की बेटियों के हाथों पारणा किया। उपवासियों ने कहा कि सरकार का परिपत्र मान्य नहीं है क्योंकि इसमें कई कमियां हैं। उन्होंने एक नया परिपत्र जारी करने की मांग की।

जेतपर गांव में सोमवार रात एक सभा आयोजित की गई, इसमें संत दामजी भगत और गांव की बेटियों के हाथों अनशनकारियों ने पारणा किया। हालांकि यह घोषणा भी की गई कि आंदोलन पूर्ण नहीं हुआ है और संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही तीसरे चरण को शुरू करने की तैयारी दर्शाई गई।

सभा में ग्रामवासियों के समक्ष ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के 4 जुलाई के प्रस्ताव का पूर्ण अध्ययन किया गया और ग्रामवासियों ने इस पर चर्चा-विचार किया। प्रस्ताव के अनुसार, टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 10 (घ) के तहत खंभों और तारों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं होती है। इसलिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अस्वीकार कर अमान्य किया गया।