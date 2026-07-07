7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

गोधरा के गांवों में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप, दो बच्चों की जान ली

गोधरा. पंचमहाल जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही चांदीपुरा वायरस का प्रकोप सामने आया है। गोधरा तहसील के विंझोल और सरदारपुरा गांव के दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों को अचानक तेज बुखार आने के बाद दौरे पड़ने लगे। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए गोधरा सिविल अस्पताल लाया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भेजा गया। उपचार के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jul 07, 2026

Chandipura virus outbreak in Godhra villages; claims lives of two children

बच्चों की जांच करते स्वास्थ्यकर्मी।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू की जांच, 682 टीमें तैनात

गोधरा. पंचमहाल जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही चांदीपुरा वायरस का प्रकोप सामने आया है। गोधरा तहसील के विंझोल और सरदारपुरा गांव के दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों को अचानक तेज बुखार आने के बाद दौरे पड़ने लगे। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए गोधरा सिविल अस्पताल लाया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भेजा गया। उपचार के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई।
इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। प्रभावित दोनों गांवों में सघन निगरानी आरंभ की गई। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए गांवों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। सैंड फ्लाई (बालू मक्खी) के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए कच्चे मकानों की दीवारों की दरारें भरने का कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है।
निगरानी के दौरान स्वास्थ्य विभाग को इन क्षेत्रों से लगभग 260 सैंड फ्लाई मिली। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पंचमहाल जिले में कुल 682 स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से 10 विशेष टीमों ने विंझोल और सरदारपुरा क्षेत्र की गहन जांच की। जांच के दौरान संदिग्ध लक्षणों वाले 4 बच्चों के नमूने लिए। इनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 बच्चों के नमूने नकारात्मक आने पर प्रशासन ने राहत महसूस की।

जेतपर में अनशनकारियों ने स्वास्थ्य बिगड़ने पर किया पारणा, सरकारी प्रस्ताव अमान्य

मोरबी. जिले के जेतपर में अनशनकारियों ने पारणा कर आंदोलन के 19वें दिन दूसरा चरण पूरा किया। उन्होंने सरकार के परिपत्र को अमान्य बताते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। साथ ही नए परिपत्र की मांग की। जानकारी के अनुसार, खेतों पर निजी कंपनी के बिजली के खंभे और केबल लगाने के मुआवजे की मांग पर शुरू किए गए उपवास आंदोलन में एक के बाद एक उपवासियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था।
युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और चिकित्सकों की सलाह पर, नेहुल अमृतिया के बाद सभी अनशनकारियों ने संतों और गांव की बेटियों के हाथों पारणा किया। उपवासियों ने कहा कि सरकार का परिपत्र मान्य नहीं है क्योंकि इसमें कई कमियां हैं। उन्होंने एक नया परिपत्र जारी करने की मांग की।
जेतपर गांव में सोमवार रात एक सभा आयोजित की गई, इसमें संत दामजी भगत और गांव की बेटियों के हाथों अनशनकारियों ने पारणा किया। हालांकि यह घोषणा भी की गई कि आंदोलन पूर्ण नहीं हुआ है और संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही तीसरे चरण को शुरू करने की तैयारी दर्शाई गई।
सभा में ग्रामवासियों के समक्ष ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के 4 जुलाई के प्रस्ताव का पूर्ण अध्ययन किया गया और ग्रामवासियों ने इस पर चर्चा-विचार किया। प्रस्ताव के अनुसार, टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 10 (घ) के तहत खंभों और तारों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं होती है। इसलिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अस्वीकार कर अमान्य किया गया।

अब सत्याग्रह की तैयारी

सरकार से कहा गया है कि प्रस्ताव रद्द कर तत्काल नया प्रस्ताव पारित किया जाए और पूर्ण क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रस्ताव आगामी सात दिनों में जारी नहीं किया गया तो ग्रामवासी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने को तैयार हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 10:07 pm

Published on:

07 Jul 2026 10:06 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गोधरा के गांवों में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप, दो बच्चों की जान ली

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने छेड़ा वन डे-वन असेंबली अभियान

Gujarat BJP president
समाचार

Ahmedabad: यू.एन. मेहता अस्पताल की ड्रेनेज लाइन में उतरे एक सफाईकर्मी की मौत, दो उपचाराधीन

UN mehata Hospital
अहमदाबाद

रथयात्रा में हाथियों के गुजरते समय नहीं बजेगा डीजे, तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम पर रोक

149th Rathyatra in Ahmedabad
अहमदाबाद

Gujarat: ज्ञान सहायक भर्ती नियमों में सुधार, वेतन भी बढ़ाया

gseb
अहमदाबाद

गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में रेकॉर्ड वृद्धि

AI
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.