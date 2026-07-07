Gujarat: विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने छेड़ा वन डे-वन असेंबली अभियान

इस पहल के तहत उन्होंने हाल ही में पंचमहाल जिले की शहेरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। मरडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ शहेरा तहसील के मोरवा रेणा में संगठन के पदाधिकारियों, चुने हुए जन प्रतिनिधियों व बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद किया। विश्वकर्मा अपने इस दौरे में बूथ के नए कार्यकर्ताओं से लेकर स्थानीय स्तर पर पार्टी के सबसे अनुभवी और बुजुर्ग नेताओं से भी मिल रहे हैं। उनसे पार्टी और सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। वे दाहोद जिले की लीमखेड़ा विधानसभा का भी इस अभियान के तहत दौरा कर चुके हैं। प्रदेश में पार्टी की ओर से प्रशिक्षण महा अभियान भी जारी है।