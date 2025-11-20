तांत्रिक विधि के नाम पर 30 लाख की ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार

वडोदरा. ग्रामीण इलाके के शिनोर पुलिस स्टेशन की टीम ने ऑपरेशन पराक्रम के अंतर्गत अंधविश्वास और ठगी की गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की।

पुलिस महानिरीक्षक संदीपसिंह व पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया।

इस दौरान अंधविश्वास और तांत्रिक विधियों के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह के सात सदस्यों को पकड़ा गया।जानकारी के अनुसार, 8 नवंबर को नीलेश कुमार अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने तांत्रिक विधि से परिजनों को डराकर 30 लाख रुपए ठग लिए। इस शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की।