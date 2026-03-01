कम ब्याज पर ऋण दिलाने के नाम पर लगाई 64 लाख की चपत, 4 को पकड़ा

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सेटेलाइट और बोडकदेव इलाके में फर्जी नाम से कंपनियां शुरू कीं। वहां से फोन पर अलग-अलग राज्यों के व्यापारियों को संपर्क करते और उन्हें ऑफिस में बुलाकर बाजार में चल रहे ब्याज दर की तुलना में आधी ब्याज दर पर मॉर्गेज लोन दिलाने का भरोसा देते थे। विश्वास में आए व्यापारियों के पास से स्टैंप ड्यूटी के नाम पर 64.75 लाख रुपए फर्जी कंपनियों के नाम पर खुलवाए बैंक अकाउंट में जमा करा लिए। इस राशि से आरोपियों ने सोना खरीद लिया, लेकिन व्यापारियों को लोन नहीं दिलाई। ऐसा कर विश्वासघात एवं ठगी की है।