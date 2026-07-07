राजकोट में ढाई करोड़ की लूट मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 को पकड़ा

राजकोट. जिले के शापर-वेरावल निवासी जितेंद्रसिंह जाडेजा के घर में हुई 2.47 करोड़ रुपए की लूट के मामले में ग्रामीण एलसीबी ने लूट में शामिल 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें लुटेरा विजन मावी तथा सुराग देने वाले तीन आरोपी - रामेश्वर उर्फ पप्पू मच्छा (36), राजू जीतरा (32) तथा सागर उर्फ सागरिया मेड़ा शामिल हैं। आरोपियों से 12 लाख रुपए की नकदी सहित 17.02 लाख रुपए का मुद्दामाल बरामद किया गया।

जानकारी के अनुसार रामेश्वर, राजू तथा सागर मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की राणापुर तहसील के निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर ने बताया कि मामले के मुख्य सूत्रधार बहादुर बाबेरिया सहित 6 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इससे पहले, पुलिस ने तीन आरोपियों 76.86 लाख रुपए के मुद्दामाल के साथ पकड़ा था। मानव स्रोतों से सूचना मिली कि लूट में शामिल विजन लूट की रकम का बंटवारा करने के लिए सुराग देने वाले 3 आरोपियों के साथ गोंडल तहसील के कोलीथड़ गांव में झोपड़ी में मौजूद है। सूचना के आधार पर एलसीबी टीम ने छापेमारी कर चारों को गिरफ्तार किया। इन्हें शापर वेरावल पुलिस को सौंप दिया गया।