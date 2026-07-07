7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

राजकोट में ढाई करोड़ की लूट मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 को पकड़ा

राजकोट. जिले के शापर-वेरावल निवासी जितेंद्रसिंह जाडेजा के घर में हुई 2.47 करोड़ रुपए की लूट के मामले में ग्रामीण एलसीबी ने लूट में शामिल 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें लुटेरा विजन मावी तथा सुराग देने वाले तीन आरोपी - रामेश्वर उर्फ पप्पू मच्छा (36), राजू जीतरा (32) तथा सागर उर्फ सागरिया मेड़ा शामिल हैं। आरोपियों से 12 लाख रुपए की नकदी सहित 17.02 लाख रुपए का मुद्दामाल बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार रामेश्वर, राजू तथा सागर मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की राणापुर तहसील के निवासी हैं।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jul 07, 2026

4 more accused arrested in Rajkot ₹2.5 crore robbery case; 7 apprehended so far

गिरफ्तार आरोपी।

शापर-वेरावल में बुजुर्ग को बनाया था बंधक, मुख्य सूत्रधार सहित 6 अन्य की तलाश जारी

राजकोट. जिले के शापर-वेरावल निवासी जितेंद्रसिंह जाडेजा के घर में हुई 2.47 करोड़ रुपए की लूट के मामले में ग्रामीण एलसीबी ने लूट में शामिल 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें लुटेरा विजन मावी तथा सुराग देने वाले तीन आरोपी - रामेश्वर उर्फ पप्पू मच्छा (36), राजू जीतरा (32) तथा सागर उर्फ सागरिया मेड़ा शामिल हैं। आरोपियों से 12 लाख रुपए की नकदी सहित 17.02 लाख रुपए का मुद्दामाल बरामद किया गया।
जानकारी के अनुसार रामेश्वर, राजू तथा सागर मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की राणापुर तहसील के निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर ने बताया कि मामले के मुख्य सूत्रधार बहादुर बाबेरिया सहित 6 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इससे पहले, पुलिस ने तीन आरोपियों 76.86 लाख रुपए के मुद्दामाल के साथ पकड़ा था। मानव स्रोतों से सूचना मिली कि लूट में शामिल विजन लूट की रकम का बंटवारा करने के लिए सुराग देने वाले 3 आरोपियों के साथ गोंडल तहसील के कोलीथड़ गांव में झोपड़ी में मौजूद है। सूचना के आधार पर एलसीबी टीम ने छापेमारी कर चारों को गिरफ्तार किया। इन्हें शापर वेरावल पुलिस को सौंप दिया गया।

राजकोट में शिक्षिका ने चार साल के बच्चे को गर्म तवे से दागा

राजकोट. शहर की श्यामजी कृष्ण वर्मा टाउनशिप में चार साल के बच्चे को एक शिक्षिका द्वारा गर्म तवे से दागने की घटना सामने आने के बाद हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, ट्यूशन के दौरान बच्चा लिख नहीं रहा था, जिससे नाराज़ होकर शिक्षिका ने उसे गर्म तवे से दाग दिया। जब इस घटना की जानकारी बच्चे के चाचा को हुई और वे पूछताछ करने पहुंचे, शिक्षिका उनसे भी बहस करने लगी। इस संबंध में प्रद्युमन नगर पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सूत्रों के अनुसार, श्यामजी कृष्ण वर्मा टाउनशिप में रहने वाले रिक्शा चालक विशाल यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिक्षिका निराली को आरोपी बनाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
शिकायत के अनुसार, सोमवार को वह रिक्शा चलाकर घर लौटे थे। रात करीब 8 बजे उनकी भाभी गायत्री यादव ने बताया कि उनका चार साल छह महीने का बेटा कश्यप घर के पास रहने वाली शिक्षिका निराली के यहां ट्यूशन पढ़ने गया था। वहां शिक्षिका ने उसे गर्म तवे से उसके बाएं पैर की जांघ के ऊपर दाग दिया।

लिख नहीं रहा था, इसलिए ऐसा किया

इसके बाद विशाल शिक्षिका के घर पहुंचा। शिक्षिका नाराज हो गईं और कहा कि बच्चा लिख नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वह शिकायतकर्ता से अभद्र भाषा में बात करने लगीं। गर्म तवे से दागे जाने के कारण मासूम बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 09:54 pm

Published on:

07 Jul 2026 09:54 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / राजकोट में ढाई करोड़ की लूट मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 को पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने छेड़ा वन डे-वन असेंबली अभियान

Gujarat BJP president
समाचार

Ahmedabad: यू.एन. मेहता अस्पताल की ड्रेनेज लाइन में उतरे एक सफाईकर्मी की मौत, दो उपचाराधीन

UN mehata Hospital
अहमदाबाद

रथयात्रा में हाथियों के गुजरते समय नहीं बजेगा डीजे, तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम पर रोक

149th Rathyatra in Ahmedabad
अहमदाबाद

Gujarat: ज्ञान सहायक भर्ती नियमों में सुधार, वेतन भी बढ़ाया

gseb
अहमदाबाद

गोधरा के गांवों में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप, दो बच्चों की जान ली

Chandipura virus outbreak in Godhra villages; claims lives of two children
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.