वडोदरा. बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर अटलादरा की ओर से रविवार को आयोजित शिविर में 992 यूनिट रक्त एकत्र किया गया।

भगवान स्वामीनारायण के छठे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, बीएपीएस संस्था के प्रमुख महंत स्वामी की 92वीं जयंती आगामी फरवरी महीने में वडोदरा में मनाई जाएगी। इसी उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन किया गया।

संस्था के वरिष्ठ संत नारायण मुनि स्वामी ने शुभारंभ किया। इसके बाद संस्था के संतों ने भी रक्तदान किया। रविवार सुबह 9 से अपराह्न 3 बजे तक कुल 992 यूनिट रक्त एकत्र हुआ।