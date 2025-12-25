Gujarat: 10वीं,12वीं की बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा अतिरिक्त समय

जीएसइबी ने अल्पदृष्टि वाले एवं नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए 12वीं विज्ञान संकाय की परीक्षा में प्रायोगिक विषय-रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान में प्रायोगिक कार्य (प्रेक्टिकल परीक्षा) की जगह उतने ही अंक का एमसीक्यू आधारित प्रश्न-पत्र का विकल्प देने की घोषणा की है। यह सुविधा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी मिलेगी। प्रायोगिक परीक्षा की जगह एमसीक्यू आधारित पेपर देने का विकल्प पसंद करने के लिए परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले 11वीं के विद्यार्थियों को स्कूल के प्राचार्य के समक्ष और 12वीं के विद्यार्थियों को जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें राइटर या फिर सहायक की मदद से प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी।