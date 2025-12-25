डिजिटल अरेस्ट ठगी का एक और प्रयास विफल, बुजुर्ग महिला के 27 लाख बचाए

साइबर क्राइम के तहत बैंक मैनेजर ने बुजुर्ग महिला से पूछताछ की कि वे पैसे किसे भेजना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में मैनेजर ने वृद्धा को ठगी के बारे में भी समझाया लेकिन वे नहीं मानीं और पैसे संबंधित अकाउंट में जमा कराने के लिए जल्दबाजी करती रहीं। यह राशि 27 लाख रुपए की थी। जिस अकाउंट में जमा कराना था वह शंकास्पद लग रहा था। वृद्धा डरी हुई लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई दबाव डाल रहा हो। ऐसे में बैंक के अधिकारी राज परमार ने साइबर क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना दी। पीएसआइ ईश्वर पटेल, कांस्टेबल प्रवीण सोंदरवा की टीम बैंक पहुंची और उन्हें साइबर क्राइम ब्रांच लेकर आई। यहां एसीपी हार्दिक माकडिया ने बुजुर्ग महिला को समझाया कि यह साइबर ठग गिरोह का काम है। आखिरकार उन्हें यह समझ आया, जिससे उनके पैसे बच गए।