Ahmedabad: ऑटो से दंपत्ति के 80 हजार पार, आरोपियों को पकड़ा

Ahmedabad. यात्रियों को ऑटो रिक्शा में बिठाने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति के ट्रॉली बैग से 80 हजार की नकदी भरे बैग को पार करने का मामला सामने आया है। इस घटना की शिकायत मिलते ही कागडापीठ पुलिस ने चंद घंटों में चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपियों को धर दबोचा है। उनके पास से चोरी की नकदी व पर्स बरामद कर लिया है।
पकड़े गए आरोपियों में दाणीलीमडा का रेहमती मोहल्ला निवासी इरशाद शेख (42) और हमीदखान पठान (48) शामिल हैं। आरोप है कि इन दोनों ही ने गांधीनगर जिले की दहेगाम तहसील के रखियाल स्टेशन के पास सामेत्री रोड निवासी कौशिक कुमार शाह (63) और उनकी पत्नी को 22 दिसंबर को मणिनगर रेलवे स्टेशन से गीता मंदिर एसटी बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में बिठाया था।
ऑटो में पहले से ही एक व्यक्ति बैठा था। उसने दंपत्ति को बातों में उलझाया और इस बीच उनके ट्रॉली बैग के अंदर रखे लेडीज पर्स की चोरी कर ली। उस पर्स में 80 हजार रुपए की नकदी थी। इसकी प्राथमिकी 24 दिसंबर को दर्ज कराई। इस पर कार्रवाई करते हुए कागडापीठ पुलिस की टीम ने आरोपियों को धर दबोचा है। उपयोग में लिए गए ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया।
