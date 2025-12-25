Ahmedabad: ऑटो से दंपत्ति के 80 हजार पार, आरोपियों को पकड़ा

ऑटो में पहले से ही एक व्यक्ति बैठा था। उसने दंपत्ति को बातों में उलझाया और इस बीच उनके ट्रॉली बैग के अंदर रखे लेडीज पर्स की चोरी कर ली। उस पर्स में 80 हजार रुपए की नकदी थी। इसकी प्राथमिकी 24 दिसंबर को दर्ज कराई। इस पर कार्रवाई करते हुए कागडापीठ पुलिस की टीम ने आरोपियों को धर दबोचा है। उपयोग में लिए गए ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया।