जैन युवक संघ स्थानकवासी में अध्यक्ष बने चपलोत

अहमदाबाद. जैन युवक संघ स्थानकवासी, अहमदाबाद में विनोद चपलोत को अध्यक्ष बनाया गया। नरेश भंडारी को चेयरमैन, नीरज पामेचा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रशांत नागौरी को महामंत्री, पंकज कोठारी को कोषाध्यक्ष और हेमंत हिंगड़ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया।

शहर के गोता में वैष्णो देवी सर्कल स्थित स्वामीनारायण गुरुकुल विद्या पीठ (एसजीवीपी) के मैदान पर शपथ विधि समारोह एवं भगवती कप क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में ओढव किंग विजेता बनी। शपथ प्रदाता केवल चंद भटेवरा ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।

विशेष अतिथि के रूप में डॉ. हसमुख अग्रवाल, जैन युवक संघ स्थानकवासी अहमदाबाद के प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मीलाल नाहर, श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस प्रांतीय शाखा गुजरात के अध्यक्ष संपत खाब्या, कोषाध्यक्ष लोकेश मादरेचा एवं गुजरात प्रांत के युवा अध्यक्ष कमलेश मादरेचा उपस्थित थे।