Ahmedabad: फर्जी दस्तावेज से विदेशों में नशीली दवा भेजने के रैकेट का भंडाफोड़

प्राथमिक जांच में सामने आया कि निकुंज, भौतिक व चेतन इंडिया मार्ट वेबसाइट के जरिए अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से जुड़े चुआ जी जुआन और उसके साथियों से व्यापार के चलते संपर्क में थे। जुआन ने इन्हें फर्जी लेबल, दस्तावेज के जरिए पार्सल से ड्रग्स को भेजने के लिए कहा, जिससे निकुंज और चेतन ने 50-50 किलो और भौतिक ने 25 किलो एटोमिडेट पाउडर को एलोविरा, कार्बोमोर बताकर मलेशिया व थाइलैंड भेजा था। ये एयर कार्गो के जरिए भेजते थे। जिस एटोमिडेट पाउडर को यह भेजते थे, उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत प्रति किलो चार से पांच हजार डॉलर है। इसमें से कुछ हिस्से को थाईलैंड पुलिस ने जब्त भी किया है।