Ahmedabad: टी-20 फाइनल मैच के टिकट की कालाबाजारी करते दो को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

अहमदाबाद. शहर के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम पर रविवार को भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी-20 वर्ल्डकप फाइनल मैच की टिकटों की कालाबाजारी करते दो लोगों को शनिवार को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। ये टिकट की असली कीमत से तीन गुना ज्यादा कीमत पर टिकट बेचने की फिराक में थे।