मेहसाणा : खाखरा-पापड़ की बिक्री से महिलाएं कर रहीं लाखों की कमाई

मेहसाणा. जिले की विजापुर तहसील के गवाडा गांव की महिलाओं ने नारी शक्ति का सच्चा परिचय दिया है। पुरुषों के बराबर खड़ी होकर महिलाएं न केवल परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं।

गवाडा ग्राम सखी संघ से जुड़ी 22 महिलाएं मिशन मंगलम योजना के तहत सखी मंडल बनाकर खाखरा, पापड़ और अचार का गृह उद्योग चला रही हैं। ये महिलाएं आज अपने उद्योग से सालाना लगभग 15 से 17 लाख रुपए का कारोबार कर 7 से 8 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमा रही हैं।

गवाडा ग्राम सखी संघ की नीता रबारी ने बताया कि मिशन मंगलम कार्यालय के कर्मचारियों के मार्गदर्शन के बाद गांव की महिलाओं ने बचत मंडल बनाया। खाखरा और पापड़ बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद 2022 में गृह उद्योग की शुरुआत की गई। इस उद्योग को गति देने के लिए राज्य सरकार की मिशन मंगलम योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (सीआइएफ) से आर्थिक मदद मिली, जिसका उपयोग उपकरण और कच्चे माल की खरीद में किया गया।